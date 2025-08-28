Израел засили бомбардировките срещу Газа

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Израелските сили днес са убили най-малко 16 палестинци в ивицата Газа и са ранили десетки в южната част на анклава, казаха местни здравни служители, като жителите съобщиха за засилени бомбардировки в предградията на град Газа, предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

Военните се готвят да превземат град Газа, най-големия градски център в палестинския анклав, въпреки международните призиви към Израел да преразгледа решението си поради опасения, че операцията ще доведе до значителни жертви и ще принуди около един милион палестинци, които са намерили убежище там, да напуснат и да търсят подслон другаде.

От град Газа жителите съобщиха, че семейства напускат домовете си, като повечето се насочват към крайбрежието, докато израелските сили бомбардират източните предградия Шеджая, Зейтун и Сабра.

Смъртните случаи от днес доведоха до общо 71 броя на палестинците, убити от израелски огън през последните 24 часа, съобщи министерството на здравеопазването.

Израелски официални представители описват град Газа като последната крепост на "Хамас", която запали войната със смъртоносното си нападение през октомври 2023 г. срещу Израел.

Изявление на израелската армия гласи, че военните продължават да действат в цялата ивица Газа, като набелязват за свои цели това, което се описва като "терористични организации" и инфраструктура.

Говорител на Международния комитет на Червения кръст съобщи за Ройтерс, че 31 пациенти, повечето с огнестрелни рани, са били приети в полевата болница на Червения кръст в южния град Рафах в Газа. Четирима от тях са били обявени за мъртви при пристигането си.

"Пациентите казаха, че са били ранени, докато се опитвали да стигнат до местата за раздаване на храна", каза говорителят, добавяйки, че откакто местата за раздаване на храна започнаха да функционират на 27 май, болницата е лекувала над 5000 "пациенти с рани от оръжия".

Десетки палестинци са били приети в болницата "Насер" в близкия град Хан Юнис с огнестрелни рани в горната част на тялото, съобщи лекар оттам, който каза, че военните са открили огън по тълпа от палестинци, събрали се близо до място за раздаване на помощи.

Израелската армия не е коментирала още случая.