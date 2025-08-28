Британското външно министерство извика руския посланик в Лондон след ударите срещу Киев

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Британският външен министър Дейвид Лами днес съобщи, че е извикал руския посланик във Великобритания, след руския удар срещу Украйна с балистични ракети и дронове тази нощ, при който бяха убити най-малко 18 души и бяха нанесени щети на сгради, включително на Британския съвет в Киев, предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

"Ударите на (руския президент Владимир) Путин миналата нощ убиха цивилни, разрушиха къщи и повредиха сгради, включително на Британския съвет и на мисията на ЕС в Киев", написа Лами в профила си в социалната мрежа "Екс". "Ние извикахме руския посланик. Убийствата и разрушенията трябва да спрат", добави той.

Британският премиер Киър Стармър също осъди "безсмислената" руска атака.

Той заяви, че Путин "саботира" надеждите за мир, докато ръководените от САЩ опити да бъде договорен край на конфликта набират скорост.

"В мислите си съм с всички засегнати от безсмислените руски удари срещу Киев, които повредиха сградата на Британския съвет", написа Стармър в "Екс". "Путин убива деца и мирни граждани и саботира надеждите за мир. Кръвопролитието трябва да спре", добави той.

Британският съвет съобщи, че офисът му в Киев е "сериозно повреден".

"След атаката през миналата нощ, нашият офис на Британския съвет в Киев беше сериозно повреден и ще остане затворен до второ нареждане. За щастие всички наши колеги са в безопасност и нашата работа с украинските ни партньори в (областта на) образованието и културата ще продължи без прекъсване", заяви говорител на британското правителство.

Той публикува снимка, показваща сградата с отворени прозорци и врати, а около нея е посипано със стъкла и отломки.

Пазач, който е бил ранен, е "в шок, но в стабилно (състояние)", написа в "Екс" ръководителят на организацията Скот Макдоналд.