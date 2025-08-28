Държавните служители в Гърция обявиха 24-часова стачка

Държавните служители в Гърция спряха работа днес в рамките на 24-часова стачка, свикана от най-големия синдикат на заетите в гръцкия публичен сектор АДЕДИ, в знак на протест срещу законопроект, въвеждащ нови дисциплинарни правила за служителите от държавния сектор в страната, предаде Франс прес и БТА.

По информация на агенцията стотици хора са се събрали на площад „Синтагма“ в центъра на гръцката столица Атина, както и във втория по големина град Солун, за да изразят несъгласието си с това, което те определят като „опит за криминализиране на синдикалните, социалните и политическите действия“.

„Ние сме против опита за криминализиране на синдикалните, социалните и политическите действия и приравняването им с престъпления по общото наказателно право“, се казва в официално изявление на АДЕДИ относно стачката, информира АНА-МПА.

Синдикатите на гръцките лекари и на служителите в държавните болници в Гърция също се включиха в днешната стачка. По-рано през седмицата синдикатът на авиодиспечерите в Гърция също обяви, че има намерение да участва в стачката, но вчера първоинстанционен съд в Атина обяви решението им за незаконно, заради което те не се включиха в днешната демонстрация.