Българин, жертва на ало измама в Гърция: Казаха, че ще убият семейството ми, ще изнасилят приятелката ми

Българин стана жертва на ало измама чрез обява за работа в Гърция. "Казаха, че ще убият мен и семейството ми. Заплахите за убийство и за изнасилване на приятелката ми продължиха многократно", разказва потърпевшият Иван Войводинов.

Привидно законната фирма в Гърция се оказва канал за пренасяне на пари.

Преди година Иван Войводинов попада на обява във фейсбук за работа в Гърция. Свързва се с подателя ѝ - български гражданин, който му иска телефон и го уверява, че работата е лесна и добре платена.

"Реално ми обясни за какво става въпрос, че те са фирма за сглобяеми къщи. Фирмата е регистрирана в България, но реално обектите са им Гърция, в курортни градчета и ми обясни, че идеята е да ходя до Гърция, за да мога да взимам документи за самите къщи и да ги карам в България", казва Иван Войводинов, цитиран от БНТ.

След няколко дни Иван получава чрез СМС адрес в Гърция, на който трябва да бъде на следващия ден. Отива на посоченото място – оживен булевард, където го чака жена на около 45 години и му предава запечатан плик.

"Пликът го доставих в Асеновград. Там го бях дал на мъж, който ми плати горивото, което беше около 200 лв. и ми даде 500 евро", коментира Иван Войводинов.

Няколко дни по-късно Иван тръгва за град Катерини. Взима плик от възрастен мъж.

"В момента, в който тръгнахме за България, 30-40 минути по-късно въпросните хора ми се обадиха и ми казаха да отворя плика. В момента, в който отворих плика, видях, че има доста голяма сума пари в евро".

Следва обаждане от мъж, представящ се за "шефа" и заплашва момчето, че ако не предаде парите на посочен от тях адрес в София, ще убият него и семейството му.

Младият мъж оставя парите в кошче за боклук в град Костинброд до изоставена къща, там където са му казали. Но научава, че е призован за съд в Гърция, където да му бъде повдигнато обвинение за измама. За случая е сезирана Районната прокуратура в Стара Загора. От там съобщиха, че е образувано досъдебно производство и то е в активен стадий на разследване.