Бившият британски премиер Тони Блеър и зет на Тръмп обсъждат кризата в Газа

Бившият британски премиер Тони Блеър и Джаред Къшнър – съпруг на най-голямата дъщеря на Доналд Тръмп са участвали в срещата за кризата в Газа. Тя бе свикана от американския президент, а инфорацията потвърди източник от Белия дом.

Според него на срещата са били обсъдени кризата с израелските заложници, плановете за увеличаване на хуманитарните доставки и управлението на Ивицата Газа след края на конфликта.

По същото време американският държавен секретар Марко Рубио се срещна във Вашингтон с израелския външен министър Гидиън Саар.

На журналистически въпрос какъв е планът за бъдеща палестинска държава израелският първи дипломат отговори, че няма такъв, информира Би Ти Ви.