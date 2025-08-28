ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Зам.-министър Андонов откри световното първенство ...

Времето София 29° / 29°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21190092 www.24chasa.bg

Бившият британски премиер Тони Блеър и зет на Тръмп обсъждат кризата в Газа

1296
Тони Блеър. СНИМКА: WIKIMEDIA COMMONS

Бившият британски премиер Тони Блеър и Джаред Къшнър – съпруг на най-голямата дъщеря на Доналд Тръмп са участвали в срещата за кризата в Газа. Тя бе свикана от американския президент, а инфорацията потвърди източник от Белия дом.

Според него на срещата са били обсъдени кризата с израелските заложници, плановете за увеличаване на хуманитарните доставки и управлението на Ивицата Газа след края на конфликта.

По същото време американският държавен секретар Марко Рубио се срещна във Вашингтон с израелския външен министър Гидиън Саар.

На журналистически въпрос какъв е планът за бъдеща палестинска държава израелският първи дипломат отговори, че няма такъв, информира Би Ти Ви.

Тони Блеър. СНИМКА: WIKIMEDIA COMMONS

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: И по смърт в морето ли искаме да сме първи, както на пътя