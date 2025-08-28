ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Зам.-министър Андонов откри световното първенство ...

Времето София 29° / 29°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21190135 www.24chasa.bg

Генералният секретар на ООН осъди руските атаки с ракети и дронове срещу Украйна

936
Генералният секретар на ООН Антониу Гутериш Снимка: Twitter/@antonioguterres

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш осъди смъртоносните атаки с ракети и дронове на Русия срещу Украйна, заяви говорителят на световната организация Стефан Дюжарик, предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

Гутериш отново призова за прекратяване на огъня, което да доведе до мир, "който напълно зачита суверенитета, независимостта и териториалната цялост на Украйна", каза Дюжарик.

Специалният пратеник на САЩ за Украйна Кийт Келог днес също осъди руската атака, извършена през нощта, като заяви, че тя подкопава мирните усилия на Доналд Тръмп, предаде Ройтерс.

"Тези жестоки атаки заплашват мира, към който се стреми @POTUS", написа Келог в платформата "Екс".

Генералният секретар на ООН Антониу Гутериш Снимка: Twitter/@antonioguterres

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: И по смърт в морето ли искаме да сме първи, както на пътя