Генералният секретар на ООН осъди руските атаки с ракети и дронове срещу Украйна

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш осъди смъртоносните атаки с ракети и дронове на Русия срещу Украйна, заяви говорителят на световната организация Стефан Дюжарик, предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

Гутериш отново призова за прекратяване на огъня, което да доведе до мир, "който напълно зачита суверенитета, независимостта и териториалната цялост на Украйна", каза Дюжарик.

Специалният пратеник на САЩ за Украйна Кийт Келог днес също осъди руската атака, извършена през нощта, като заяви, че тя подкопава мирните усилия на Доналд Тръмп, предаде Ройтерс.

"Тези жестоки атаки заплашват мира, към който се стреми @POTUS", написа Келог в платформата "Екс".