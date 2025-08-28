ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Фон дер Лайен разговаря по телефона със Зеленски и Тръмп след руските удари по Киев

УРСУЛА ФОН ДЕР ЛАЙЕН СНИМКА: 24 часа

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен съобщи, че е разговаряла по телефона днес с президентите на Украйна и САЩ, Володимир Зеленски и Доналд Тръмп, след руските удари по Киев през изминала нощ, при които по последни данни на властите в украинската столица са били убити най-малко 18 души, сред които поне четири деца, предаде ДПА и БТА.

Зеленски каза от своя страна, цитиран от Ройтерс, че двамата с Фон дер Лайен са обсъдили начини за спиране на войната в Украйна по дипломатически път.

“Но докато Русия не предприеме истински мерки за постигането на мир, натискът върху нея трябва да бъде засилен" написа украинският президент в "Телеграм".

 

"Путин трябва да дойде на масата за преговори", призова на свой ред Фон дер Лайен в "Екс" след своите разговори със Зеленски и Тръмп.

“Ние трябва да осигурим справедлив и траен мир за Украйна, както и надеждни гаранции за сигурност, които ще превърнат страната в стоманен таралеж. Европа ще изпълни изцяло своята роля", подчерта тя.

 

