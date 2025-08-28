Служители на ООН настояват Върховният комисар да признае геноцид в Газа

Стотици служители на ООН в Службата на Върховния комисар по правата на човека (OHCHR) Фолкер Тюрк настояват той да предели категорично войната в Газа като разгръщащ се геноцид, личи от писмо, до което е получила достъп агенция Ройтерс, цитирано от БТА.

В изпратено вчера писмо се казва, че според служителите случващото се в продължаващата близо две години война между Израел и "Хамас" в Газа покрива правните критерии за геноцид, като се цитират мащабът, обхватът и естеството на нарушенията, документирани там.

"Службата на Върховния комисар има силна правна и морална отговорност да осъди актовете на геноцид", се казва в писмото, подписано от Комитета на служителите от името на над 500 служители, което призовава Тюрк да заеме "ясна и публична позиция".

"Неосъждането на разгръщащия се геноцид подкопава доверието в ООН и в самата система за защита на човешките права", се добавя в писмото. В него се цитира възприеманият като морален провал пропуск на световната организация да направи повече, за да спре геноцида в Руанда през 1994 г., при който загинаха повече от 1 милион души.

От израелското външно министерство за момента няма отговор. Израел вече е отхвърлил обвиненията в геноцид в Газа, позовавайки се на правото си на самоотбрана след смъртоносната атака на "Хамас" на 7 октомври 2023 г., при която загинаха 1200 души и бяха взети 251 заложници.

Последвалата война в Газа досега е отнела живота на близо 63 000 души.

Службата на Върховния комисар по правата на човека беше създаден през 1993 г., тя е базирана в Женева и има задачата да насърчава и защитава човешките права за всички, припомня ДПА.

Призивът към Тюрк, австрийски адвокат, който работи от десетилетия за ООН, е подкрепен от около една четвърт от служителите на агенцията по света.

Някои правозащитни организации като "Амнести Интернешънъл" вече обвиниха Израел в геноцид, а независимата експертка на ООН Франческа Албанезе също използва този термин, но не и самата Организация на обединените нации.

Разширената военна операция на Израел в град Газа ще има "опустошителни последици", заяви днес генералният секретар на ООН Антониу Гутериш.

Той подчерта също, че хуманитарните усилия на ООН в палестинския анклав са блокирани, забавени и отхвърлени, а смъртта на хора от глад е "резултат от умишлени решения, които противоречат на основните човешки ценности".

"Гладуването на цивилното население никога не трябва да се използва като метод на война. Цивилните трябва да бъдат защитени. Доставките на хуманитарна помощ трябва да безпрепятствен", заяви Гутериш пред репортери.