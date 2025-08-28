ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Зам.-министър Андонов откри световното първенство ...

Времето София 29° / 29°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21190183 www.24chasa.bg

Принц Хари се завръща във Великобритания за годишнината от смъртта на Елизабет II

2160
Принц Хари СНИМКА: ИНСТАГРАМ/SUSSEXROYAL

Британският принц Хари ще се върне във Великобритания на третата годишнина от смъртта на кралица Елизабет II за церемония по връчване на награди за благотворителност, съобщава Прес асоушиейшън/ДПА.

Принцът, на 40 години и живеещ в Калифорния, ще подкрепи благотворително събитие на организацията WellChild, на която е дългогодишен патрон.

Церемонията за връчване на наградите за 2025 г. ще се проведе на 8 септември — точно три години след кончината на Елизабет Втора в замъка Балморал в Абърдийншър, Шотландия.

Хари ще произнесе реч, ще се срещне и разговаря със сериозно болни деца и техните семейства, както и ще връчи награда на „вдъхновяващо дете“ на възраст между 4 и 6 години.

До момента Хари е присъствал на наградите 14 пъти и е патрон на организацията вече 17 години.

Благотворителната организация предоставя възможност на деца и млади хора с комплексни медицински потребности да се развиват и да получават грижи вкъщи, вместо в болница, когато това е възможно, съобщи БТА.

„В продължение на 20 години тези награди подчертават смелостта на младите хора с комплексни медицински потребности и хвърлят светлина върху отдадените хора, които се грижат за тях — семейства и професионалисти. Техните истории ни напомнят за силата на състраданието, свързаността и общността“, заявява Хари в изявление.

Посещението му предизвиква спекулации за възможна среща с баща му, крал Чарлз Трети, или с отчуждения му брат принц Уилям.

Снимки, публикувани миналия месец от вестник Mail on Sunday, показват високопоставени съветници на краля и херцога на Съсекс по време на среща, смятана за стъпка напред към възстановяване на отношенията между Хари и кралското семейство.

Принц Хари СНИМКА: ИНСТАГРАМ/SUSSEXROYAL

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: И по смърт в морето ли искаме да сме първи, както на пътя