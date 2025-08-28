Принц Хари се завръща във Великобритания за годишнината от смъртта на Елизабет II

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Британският принц Хари ще се върне във Великобритания на третата годишнина от смъртта на кралица Елизабет II за церемония по връчване на награди за благотворителност, съобщава Прес асоушиейшън/ДПА.

Принцът, на 40 години и живеещ в Калифорния, ще подкрепи благотворително събитие на организацията WellChild, на която е дългогодишен патрон.

Церемонията за връчване на наградите за 2025 г. ще се проведе на 8 септември — точно три години след кончината на Елизабет Втора в замъка Балморал в Абърдийншър, Шотландия.

Хари ще произнесе реч, ще се срещне и разговаря със сериозно болни деца и техните семейства, както и ще връчи награда на „вдъхновяващо дете“ на възраст между 4 и 6 години.

До момента Хари е присъствал на наградите 14 пъти и е патрон на организацията вече 17 години.

Благотворителната организация предоставя възможност на деца и млади хора с комплексни медицински потребности да се развиват и да получават грижи вкъщи, вместо в болница, когато това е възможно, съобщи БТА.

„В продължение на 20 години тези награди подчертават смелостта на младите хора с комплексни медицински потребности и хвърлят светлина върху отдадените хора, които се грижат за тях — семейства и професионалисти. Техните истории ни напомнят за силата на състраданието, свързаността и общността“, заявява Хари в изявление.

Посещението му предизвиква спекулации за възможна среща с баща му, крал Чарлз Трети, или с отчуждения му брат принц Уилям.

Снимки, публикувани миналия месец от вестник Mail on Sunday, показват високопоставени съветници на краля и херцога на Съсекс по време на среща, смятана за стъпка напред към възстановяване на отношенията между Хари и кралското семейство.