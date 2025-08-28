Тръмп ограничава срока на визите за студенти на 4 години (Обзор)

Радикална промяна във визите за студенти и журналисти предложи Доналд Тръмп. Мярката ще ограничи значително правото им на престой в САЩ, а критици посочиха, че тя заплашва да намали приходите на местните университети.

Реформата засяга т. нар. виза тип F. От 1978 г. насам притежателите на този документ имат правото да останат в САЩ, докато са записани като студенти в редовна форма на обучение или провеждат журналистическа дейност.

Практически това им позволяваше да живеят там за неопределен срок, стига да започват отново и отново някаква учебна дисциплина или докато не приключат с работните си ангажименти.

Ако новите правила бъдат приети, чужденците с F виза ще могат да пребивават в САЩ само до края на една учебна програма - за не повече от 4 години - колкото средно продължава обучението по една дисциплина.

Що се отнася до журналистите, техният престой ще бъде занижен едва до 240 дни, като имат правото да помолят за допълнителни 240 в случаите, когато не им е стигнало времето да си свършат работата. Това се отнася за всички чуждестранни представители на медиите, които не са от Китай. Престоят за новинарите на многолюдната страна е намален само до 90 дни и те нямат право да кандидатстват за допълнително време.

Промените бяха пуснати за обществено обсъждане от Министерството на вътрешната сигурност късно в сряда.

Властите посочват, че до радикалните промени се е стигнало, тъй като много чуждестранни студенти злоупотребявали с гостоприемството на САЩ. Те се превръщали във “вечни учещи се”, за да останат в страната. Освен това министерството твърди, че новите правила ще защитят данъкоплатците и американските студенти.

“През последните години се позволяваше чуждестранни студенти и други притежатели на визи да остават в САЩ практически безсрочно, което създаваше рискове за сигурността, струваше неизмерими суми от парите на данъкоплатците и поставяше в неравностойно положение американските граждани”, предупреждават от ведомството.

Само за академичната 2023-2024 година САЩ са приели повече от 1,1 млн. чужденци, което е повече от всяка друга страна. Те са важен източник на приходи, тъй като обикновено плащат пълната такса за обучение и имат значителни ограничения върху достъпа до стипендии.

