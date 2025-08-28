12-годишно момиче размаха брадва и нож срещу българи в Шотландия

Националисти представиха инцидента като защита от нелегални имигранти

Илон Мъск също тиражира коментарите им

12-годишно момиче размаха нож и брадва срещу българска двойка в шотландския град Дънди, предизвиквайки вълна от расистки коментари. Клип от инцидента стана вирусен в социалните мрежи, след като известни английски националисти съобщиха, че девойката се е опитвала да се защити от нелегални имигранти, пристигнали с лодки на Острова.

На видеото се вижда как момиче държи голям кухненски нож и малка брадва, докато крещи: “Шибани нападатели на деца”. Появява се и втора девойка, която вика: “Не удряй моята малка сестричка. Тя е на 12”. Чува се мъжки глас зад кадър да казва: “Покажи ножа. Покажи ножа”, и женски, но клипът спира, преди да се разбере как тази размяна на реплики завършва.

По-късно става ясно, че е извикана полиция, но единственият арестуван е 12-годишното момиче. Тъй като органите на реда първоначално не дават никакво обяснение за шокиращото видео, стотици хора коментират в социалните мрежи, че то е поредното доказателство

как те прилагат двойни стандарти

по отношение на британските граждани и чужденците от страх да не бъдат обвинени в расизъм.

“Мъжете в Шотландия се готвят да патрулират в Дънди, където младите момичета са били оставени да се защитават от мъже мигранти и са били арестувани”, пише крайнодесният активист Томи Робинсън, за когото се смята, че дърпа конците на антиимигрантски протести в Англия. Това му съобщение е тиражирано и от милиардера Илон Мъск до неговите 225 млн. последователи в мрежата Х, което принуждава шотландската полиция да направи изявление по случая.

“Знаем, че в социалните мрежи се разпространява дезинформация във връзка с инцидент, при който младежи са установили контакт с българска двойка. 12-годишно момиче бе задържано с нападателни оръжия. То ще бъде предадено на съответните органи и нашето разследване продължава”, коментира ръководителят на Шотландската полиция Никола Ръсел. Тя отказа да разкрие повече подробности за случилото се, но Би Би Си съобщи, че разследващите не са открили доказателства в подкрепа на онлайн твърдения, че момичетата от клипа са били изложени на риск от сексуално посегателство. Според техни източници те са били част от група младежи, които са влезли в разговор с българска двойка – мъж и жена.

Кадър от клипа, в който момичето показва ножа и брадвата, които държи. КАДЪР: ЮТЮБ

Междувременно “Дейли мейл” разкри, че става дума за Фатос Али Думана от Казанлък, който е на 21 години и вероятно неговата съпруга.

“Никога не съм я докосвал. Не съм я удрял, кълна се в живота си. Сега имам бебе. Никога не бих наранил някого. Ако е само на 12, защо се е закачала с мен и е имала оръжия? Отивах до магазина и тя ме спираше да продължа по пътя си.

Ако съм наранил момичето, защо полицията не ме арестува?”,

коментира Фатос Али Думана пред изданието. По думите му от камери за видеонаблюдение се е видяло, че тя го спира. Свидетел също разказал на полицията, че момичето го напада и нарича “шибан мигрант”.

“Не съм нелегален имигрант. Не съм направил нищо. Не съм ги ударил, аз съм човек, а не животно”, обяснява Фатос Али Думана, който от 4 години живее на Острова с 19-годишната си съпруга и 8-месечното си бебе. Според вестника те обитават общинско жилище.

Въпреки неговото обяснение и това на полицията за шокиращия клип 12-годишното момиче продължава да е представяно като героична фигура в социалните мрежи. Появяват се и негови графични портрети,

наподобяващи бойците за Шотландска независимост,

придобили световна известност чрез филма “Смело сърце” с Мел Гибсън.

Всичко това се случва на фона на нова вълна от антиимигрантски протести. Те са насочени срещу над 32 000 чужденци, влезли незаконно в страната, които са настанени в хотели, докато молбите им за убежище се разглеждат.