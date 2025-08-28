ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Бившият президент на Румъния трябва да плати 1 милион евро на данъчните

Румънският президент Клаус Йоханис СНИМКА: Личен профил във фейсбук

Националната данъчна администрация на Румъния (ANAF) поиска от бившия президент Клаус Йоханис и съпругата му да предадат ключовете за сграда в центъра на Сибиу и доброволно да платят сумата от почти 4,7 милиона леи (около 929 000 евро), представляващи наем, събран между 1999 и 2015 г., съобщава вестник „Адевърул“, съобщава БТА.

Става дума за имот, част от който семейство Йоханис е закупило от своя приятелка, живееща в Съединените щати. В последствие, заради проблеми с наследството, договорът за покупко-продажба е анулиран, собствениците са били заличени от поземления регистър, а търговското пространство е останало неизползвано, отбелязва Аджерпрес.

Румънската държава все още не е в състояние да регистрира собствеността си върху имота поради наследствени спорове. Разрешаването на делото за другата половина от сградата може да приключи едва през първата половина на следващата година, отбелязват медиите.

 

 

