Зам.-министър Андонов откри световното първенство ...

Митничари в Одрин конфискуваха техника и е-цигари на граничните пунктове с България

ГКПП Капъкуле- Капитан Андреево

Митническите власти в окръг Одрин заловиха голям брой мобилни устройства и електронни цигари при три отделни проверки на граничните пунктове с България - Капитан Андреево/Капъкуле и Лесово/Хамзабейли, предаде ТРТ Хабер и БТА. 

По информация на митническите власти при две отделни проверки на ГКПП Капитан Андреево/Капъкуле са били разкрити общо 500 мобилни телефона, 240 електронни цигари, 231 компютъра и други уреди, които били скрити в ремаркетата и около двигателите на тежкотоварните камиони. 

В същото време при сканиране на тежкотоварен камион на ГКПП Лесово/Хамзабейли митническите власти установили наличието на близо 20 000 електронни цигари и голям брой авточасти. 

Шофьорите и на трите камиона са били задържани на място, като един от тях е оставен в ареста, а на другите са наложени мерки за съдебен контрол, информира ТРТ Хабер. 

