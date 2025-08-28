Терзиев и европейски кметове с подкрепа за Имамоглу в затвора и на митинг в Истанбул (Обзор)

В Силиври не просто държат в плен кмета, но и волята на милиони турски граждани, заявил столичният градоначалник

Столичният кмет Васил Терзиев бе част от делегация на европейски градоначалници, която присъства на опозиционен митинг в Истанбул и се срещна със задържания кмет Екрем Имамоглу в затвора в Силиври.

Терзиев и колегите му удостоиха Имамоглу със “Специална награда за демокрация”. Наградата бе предадена на съпругата на Имамоглу - Дилек, от зам.-председателя на Мрежата на европейските градове Eurocities и кмет на Барселона Хауме Колбони, съобщиха Халк ТВ и БТА. Кметът на София Васил Терзиев Снимка: 24 часа архив

Терзиев е в Истанбул като председател на мрежата на балканските градове В40. В делегацията са и кметовете на Загреб, Атина, Утрехт, Будапеща, зам.-кметът на Париж и др. В сряда те присъстваха на митинг на опозиционната Народнорепубликанска партия в централната община “Бейоглу” на Истанбул. В четвъртък отидоха в затвора в Силиври, за да окажат подкрепа на Имамоглу, въпреки че по-рано правосъдното министерство не им е разрешило да го посетят. Пред затвора кметовете организираха пресконференция, държейки в ръка плакати с лика му и надпис “Освободете Имамоглу”. Той бе задържан на 19 март по обвинения в корупция. Смятан е за един от най-сериозните опоненти на президента Реджеп Ердоган.

“Затворът в Силиври не просто държи в плен кмета на Истанбул, но и волята на милиони турски граждани, които са го избрали по демократичен начин”, казал пред затвора Терзиев, цитиран от изданието “Биргюн” и БТА.

“Днес сме пред затвора в Силиври. Това не е просто затвор, а много повече от това. Вратите и стените на този затвор не само държат в плен един човек, но и волята на милиони граждани, които демократично са избрали кмета на Истанбул. Точно тук, пред този затвор, ние издигаме колективния си глас за свобода възможно най-силно”, заявил Терзиев.

