Израел атакува с ракети висши политически фигури на хутите в Йемен

Израел атакува с ракетни удари висши фигури на хутите в йеменската столица Сана.

Това е второто подобно нападение за по-малко от седмица.

Ударите са засегнали район близо до президентския комплекс и сграда в южните райони на Сана.

Израел заяви в неделя, че е ударил града в отговор на ракетите, изстреляни от хутите по Тел Авив.

Това са най-новите атаки и контраудари между Израел и хутите в Йемен, част от последиците от войната в Газа, продължаваща вече близо две години.

Свързаните с Иран хути атакуват кораби в Червено море в знак на солидарност, както те твърдят, с палестинците в Газа.

Те изстрелват ракети и срещу Израел, като повечето от тях биват прехванати. Израел отвърна с удари по контролираните от хутите райони на Йемен, включително ключовото пристанище Ходейда.

Израелската армия потвърди, че е поразила военен обект на хутите в Сана, съобщи Франс прес.

„Наскоро израелската армия нанесе прецизен удар по военен обект на терористичния режим на хутите в района на Сана в Йемен", се казва в изявление на Израелските сили за отбрана, обвинявайки бунтовниците в подкопаване на регионалната стабилност и нарушаване на глобалната свобода на корабоплаване, информира БТА.

По-рано репортерът на израелската телевизия „Канал 12" Амит Сегал заяви, цитирайки израелски източник, че мишени на ракетните удари са били висши политически фигури на хутите.