"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Румъния получи още три самолета F-16, купени от Норвегия, съобщи Министерството на отбраната.

Три самолета F-16 Fighting Falcon, които Румъния купи от Норвегия, кацнаха днес в 86-та военновъздушна база Борча и ще влязат на въоръжение в 571-а авиационна ескадрила "Изтребители" във военновъздушната база Михаил Когълничану, предаде Аджерпрес, позовавайки се на съобщение на Министерството на националната отбрана.

Изтребителите се присъединяват към вече влезлите на въоръжение в румънските военновъздушни сили F-16 и ще допринесат за укрепването на капацитета за въздушна отбрана на Румъния, се посочва в съобщението.

Пристигналият днес лот самолети е част от договор, подписан между правителството на Румъния и Кралство Норвегия за покупката на 32 самолета F-16, заедно с първоначална логистична подкрепа и допълнителен пакет стоки и услуги, доставени от правителството на Съединените щати.

До момента са доставени 21 самолета, от които 16 съставляват 48-а ескадрила "Изтребители" в базата Къмпия Турзий, а пет ще влязат в състава на 571-а авиационна ескадрила "Изтребители" във военновъздушната база Михаил Когълничану.

Приключването на доставката на целия лот се очаква да стане до края на 2025 г., уточнява агенцията, цитирана от БТА.