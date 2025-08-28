Украйна обяви Киевската митрополия за свързана с Руската православна църква

Украинската Държавна служба по етнополитика и свобода на съвестта (ДСЕСС) призна Киевската митрополия на Украинската православна църква (Московска патриаршия) за свързана с Руската православна църква, предаде Укринформ, позовавайки се на изявление на ДСЕСС.

Проучване на Службата е установило признаци на свързаност между Киевската митрополия на УПЦ и РПЦ, което е в нарушение на Закона за свобода на съвестта и религиозните организации.

ДСЕСС издаде заповед Киевската митрополия да отстрани нарушенията на закона, цитира БТА.

"В отговора си ръководителят на УПЦ митрополит Онуфрий декларира отказа си да се съобрази с установения ред", докладва ДСЕСС. Следователно, поради липсата на основания да се заключи, че нарушенията са отстранени или че издадената заповед е погрешна, Службата призна Киевската митрополия на УПЦ за свързана с "чуждестранна религиозна организация, дейността на която е забранена в Украйна" и уточни, че става въпрос за РПЦ.

Приетото становище е основание за пълна забрана на каноническата църква чрез съда, уточни ТАСС.

На 24 юли Киевската митрополия на УПЦ получи по пощата заповед, задължаваща организацията да прекъсне връзките с РПЦ в рамките на един месец - до 24 август. От 20 май до 8 юли ДСЕСС проведе проучване относно наличието на признаци на принадлежност на Киевската митрополия на УПЦ към чуждестранна религиозна организация, чиято дейност в Украйна е забранена в съответствие със закона за защита на конституционния ред в сферата на дейността на религиозните организации, припомня Укринформ.