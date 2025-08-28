ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Лудогорец" се хвърля за групите на Лига Европа ср...

Времето София 25° / 25°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21191042 www.24chasa.bg

НАТО: Увеличението на разходите за отбрана може да се забави през 2025 г.

1056
Генералният секретар на НАТО Марк Рюте Снимка: Twitter/@EgbertB4715

Европейските съюзници в НАТО и Канада може да увеличат разходите си през 2025 г. с по-малко от миналата година, сочи базиран на прогнози за разходите доклад, който бе публикуван днес от западния отбранителен алианс, съобщи ДПА.

НАТО очаква разходите за отбрана на европейските страни членки на алианса и Отава да нараснат с 15,9 % през 2025 г. и да достигнат обща стойност от 559 млрд. долара, след годишен ръст от 18,6 % през 2024 г.

Това означава, че Европа и Канада ще продължат да изостават значително от САЩ, чиито разходи за отбрана се очаква да достигнат 845 млрд. долара през 2025 г. по данни на НАТО.

Окончателните данни за 2025 г. обаче все още могат да се променят, информира БТА.

Разходите за отбрана на Германия за текущата година се оценяват на 2 % от брутния вътрешен продукт (БВП) в доклада на НАТО, въпреки че Берлин се е ангажирал да изразходва 2,4 % от БВП.

През юни генералният секретар на НАТО Марк Рюте обяви, че всички държави членки с изключение на Исландия планират да изразходват най-малко 2 % от брутния си вътрешен продукт за отбрана през тази година.

Това означава, че съюзниците от НАТО са постигнали целта си от 2 % за 2024 г., която първоначално бе договорена през 2014 г., с една година закъснение.

Също през юни страните членки на НАТО се съгласиха под натиска на президента на САЩ Доналд Тръмп в бъдеще най-малко 3,5 % от БВП да бъдат инвестирани в отбрана.

Освен това още 1,5 % ще бъдат изразходвани за свързани с отбраната разходи, като например инфраструктура, за да се достигне обща квота от 5 % от БВП.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте Снимка: Twitter/@EgbertB4715

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: И по смърт в морето ли искаме да сме първи, както на пътя