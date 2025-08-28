Посланикът на Украйна: Плащаме страшна цена за защитата на страната ни и сигурността на Европа

Посланикът на Украйна у нас Олеся Илашчук откри изложба в Пловдив, посветена на 34-годишнината от обявяването на независимостта на Украйна.

„Днес украинският народ плаща страшна цена за защитата на своята страна и за сигурността на цялата европейска демократична общност. За всяка страна националният празник има специално значение. Украинците вече го отбелязват 12 години в борба срещу агресора и 4 години в условия на пълномащабната война на Русия срещу Украйна", каза пред присъставащите посланикът.

"Изложбата на украинските художници в Пловдив за нас е важно събитие в рамките на отбелязването на Деня на независимостта на Украйна. Представяме Украйна и запознаваме българските ни приятели с пулса на Украйна и украинското съвременно изкуство, каза пред БТА Олеся Илашчук на откриването на изложбата.

"Благодарим на Димитър Георгиев, почетен консул на Украйна в град Пловдив за многогодишните му усилия за надграждането на приятелските отношения между двете страни. Високо ценим приноса на Пловдив и пловдивчани в подкрепата на Украйна, и особенно приема на украинските разселени лица, бягащи от войната", добави тя.

Олеся Илашчук припомни, че тази нощ Русия отново е атакувала Украйна с ракетни дронови удари, при които са загинали 18 души, четири от които са деца. „Пострадали са десетки цивилни хора. Разрушени са стотици обекти на жилищната и гражданската инфраструктура. Това е жесток, варварски, циничен отговор на Кремъл на всички мирни усилия на демократичния свят", добави Илашчук.

Темата за мира вълнува и художничката Катерина Косьяненко, която е от по-младото поколение автори, в чието творчество ясно се вижда изграждането на нова иконология, преплитаща познатите църковно-литургични иконописни традиции със символиките на графитите като част от неформалната градска културна среда, коментира професора.

Експозицията беше открита от Димитър Георгиев, създател и собственик на музейната галерия. „Изложбата е на трима много различни автори, които и днес в тези условия продължават да творят да показват културното разнообразие на Украйна. Показват, че мислят и за бъдещето на своето време", каза той.

Изложбата, която съдържа 21 подбрани платна, може да бъде разгледана до 11 септември.