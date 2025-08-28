ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Лудогорец" води 2:1 срещу "Шкендия" за Лига Европ...

Времето София 21° / 21°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21191447 www.24chasa.bg

Самолет F-16 се разби по време на репетиция за авиошоу в Полша, пилотът загина

1308
Български самолет F-16 Block 70. Снимка: Министерство на отбраната

Самолет F-16 се разби по време на репетиция преди авиационно шоу в Радом, Централна Полша. Пилотът загина в катастрофата, съобщи правителствен говорител в четвъртък.

Полски медии съобщиха, че самолетът се е разбил на пистата около 17:30 GMT и я е повредил. Авиационното шоу в Радом, планирано за уикенда, е отменено.

Правителственият говорител Адам Шлапка потвърди смъртта на пилота в социалната мрежа X, но не даде повече подробности, съобщава НОВА. Министърът на отбраната пътува към мястото на катастрофата, добави той.

Български самолет F-16 Block 70. Снимка: Министерство на отбраната

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: И по смърт в морето ли искаме да сме първи, както на пътя