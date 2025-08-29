ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Японското военно министерство иска рекорден бюджет...

Двама са загинали след руски удари по украинската Днепропетровска област

Кадър от разрушенията в Киев след последните руски атаки. СНИМКА: Екс на Володимир Зеленски

Най-малко двама души са загинали при руски удари с дрон срещу украинската Днепропетровска област, други 8 са ранени, предаде Укринформ, като цитира изявление в "Телеграм" на ръководителя на областта Серхий Лисак.

Повредени са пожарна станция и инфраструктурен обект. В град Днепър са приети в болница двама души - 46-годишен мъж в сериозно състояние и 69-годишен със средно тежки рани. Пожарите вече са угасени, предава БТА.

Във вторник Украйна призна за пръв път, че в Днепропетровска област са проникнали руски войски. Москва обяви, че нейни сили са достигнали тези райони още през юли.

