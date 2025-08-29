ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Японското военно министерство иска рекорден бюджет...

Митничарите хващат най-много китайски незаконни стоки на влизане в Европа

Китай Снимка: Pixabay

Повечето от незаконните стоки, иззети при митнически проверки в страните членки на ЕС, идват от Китай, предаде ДПА, като се позова на доклад на Европейската комисия, публикуван днес.

През 2024 г. се наблюдава рязък скок на отхвърлените стоки от Китай, като броят им е нараснал с близо 180% спрямо 2022 г., достигайки общо 48 139. Държавата с втория най-голям брой отхвърляни стоки е САЩ (3 247), следвани от Великобритания (2 120). В доклада се посочва, че тези стоки включват предимно здравни продукти, както и битови стоки и електроника, пише БТА.

Митническите власти в страните от ЕС проверяват дали внасяните продукти отговарят на европейските изисквания за безопасност и екологични стандарти. Съмнителните продукти се спират за проверка.

Повече от 80% от продуктите, спрени поради съмнения за нарушения на правилата на ЕС, произхождат от Китай, обясни представител на ЕС.

Според доклада властите са се намесвали в такива случаи близо 400 000 пъти през изминалата година, извършвайки проверки на документи, физически инспекции или лабораторни тестове.

От проверените продукти 36% веднага са били одобрени за пускане на пазара в ЕС. След по-нататъшни проверки, 16%, или почти 65 000 артикула, в крайна сметка са били отхвърлени.

Докладът подчертава, че страните от ЕС трябва да засилят проверките си. Само 0,0082% от всички внесени продукти са били проверени от митническите власти, което представлява 82 артикула на един милион, допуснати до свободно обръщение.

Освен това, практиките по отхвърляне значително се различават между отделните държави членки.

