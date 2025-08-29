Ма Джаосю: Китайската концепция за общност на споделена съдба се радва на широко признание сред международната общност

На днешната втора пресконференция на пресцентъра за честванията по повод 80-годишнината от победата в Световната антифашистка война и в съпротивата на китайския народ срещу японската агресия, зам.-министърът на външните работи Ма Джаосю представи китайската концепция за съвместното изграждане на общност на споделена съдба.

Ма Джаосю посочи, че „международната общност признава широко концепцията като надхвърляща егоизма и протекционизма и разрушаваща хегемонистичното мислене на някои страни". Концепцията отразява „уникалната перспектива на Китай за посоката на човешкото развитие и има особена важност за насърчаване на солидарността и сътрудничеството между държавите в света", каза той, цитирайки думите на генералния секретар на ООН Антониу Гутериш, че „целта на практикуването на мултилатерализма е именно да се създаде общност на споделена съдба".

Китайската концепция за общност на споделена съдба вече е включвана в резолюции на Общото събрание на ООН в продължение на осем поредни години, като нейната същност е вписана в „Пакта за бъдещето" на световната организация, превръщайки я в значим международен обществен продукт, добави още зам.-министърът.