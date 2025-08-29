Министрите на отбраната на северните държави на ЕС изразиха подкрепа за Украйна

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Подкрепата за Украйна и за отбранителната промишленост на страната ще бъдат най-важната тема на днешната среща на министрите на отбраната на ЕС в Копенхаген, заяви пред репортери датският министър на отбраната Троелс Лун Поулсен, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Литовският министър на отбраната Довиле Шакалиене посочи, че вторичните санкции биха били най-ефективният начин да се блокира финансирането на руската война в Украйна.

Членството на Украйна в НАТО е най-добрата гаранция за сигурността на Украйна, каза Хано Певкур, министърът на отбраната на Естония.