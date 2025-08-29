ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Министрите на отбраната на северните държави на ЕС изразиха подкрепа за Украйна

Министърът на отбраната на Дания Троелс Лунд Поулсен говори пред неформална среща на министрите на отбраната от ЕС в Копенхаген. СНИМКА: РОЙТЕРС

Подкрепата за Украйна и за отбранителната промишленост на страната ще бъдат най-важната тема на днешната среща на министрите на отбраната на ЕС в Копенхаген, заяви пред репортери датският министър на отбраната Троелс Лун Поулсен, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Литовският министър на отбраната Довиле Шакалиене посочи, че вторичните санкции биха били най-ефективният начин да се блокира финансирането на руската война в Украйна.

Членството на Украйна в НАТО е най-добрата гаранция за сигурността на Украйна, каза Хано Певкур, министърът на отбраната на Естония.

