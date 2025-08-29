Влиятелният лидер на хиндуистка група в Индия призова всяко семейство да има по три деца

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Лидерът на влиятелната хиндуистка националистическа организация "Раштрия Суаямсевaк Санг" (РСС) заяви, че индийските семейства трябва да имат по три деца, като предупреди за дългосрочните рискове от настоящата тенденция на намаляване на раждаемостта, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

С 1,46 милиарда души Индия е най-населената страна в света, но общата раждаемост е спаднала до по-малко от две деца на жена, според доклада на Фонда на ООН за населението за 2025 г., тъй като икономическият растеж набира скорост.

Мохан Бхагуат, лидерът на РСС – идеологическия първообраз на партията „Бхаратия Джаната" на премиера Нарендра Моди, заяви, че населението трябва да остане „контролирано, но достатъчно".

В реч вчера по повод 100-годишнината от основаването на РСС, Бхагуат заяви, че е „в интерес на нацията всяко семейство да има три деца и да се ограничи до това".

Призивът му за по-големи семейства отразява тревогата сред националистическите лидери и някои регионални политици относно дългосрочната демографска стабилност, националния капацитет и културната идентичност.

От години радикалните хиндуистки групи изтъкват по-високата раждаемост сред малцинствените групи, като мюсюлманите, като причина за безпокойство, въпреки че данните показват, че индийските мюсюлмани също имат по-малко деца, отколкото в миналото.

Бхагуат също заяви, че раждаемостта намалява във всички религиозни групи.

Макар РСС официално да се самоопределя като културна организация, насърчаваща хиндуистките ценности, тя упражнява огромно влияние чрез обширната си мрежа от филиали и милиони доброволци на местно ниво, отбелязва Ройтерс.