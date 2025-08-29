Китай: Задействането на механизма за връщане на санкциите срещу Иран не е продуктивно решение

Китай определи днес като контрапродуктивно решението на Германия, Франция и Великобритания да задействат механизма за връщане на международните санкции срещу Иран заради ядрената му програма, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Задействането на тази процедура "не е конструктивно и ще навреди на политическия и дипломатическия процес за решаване на иранския ядрен въпрос" заяви говорителят на китайското Министерство на външните работи Го Цзякун. Иранският ядрен въпрос е в "повратна точка", добави той.

"Китай смята, че всичко, което Съветът за сигурност прави на този етап, трябва да насърчава възобновяването на диалога и преговорите, а не да създава нова конфронтация, която ще доведе до влошаване или дори до ескалиране на ситуацията", заяви Го.

Берлин, Лондон и Париж инициираха процедурата на ООН, която може да доведе до връщане на международните санкции срещу Техеран след 30 дни за нарушаване на международното споразумение от 2015 г., което има за цел да гарантира, че ядрените дейности в страната ще останат само за мирни цели, отбелязва АФП.