ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пловдивчанин задигна пари и часовник от стаята на ...

Времето София 29° / 24°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21193540 www.24chasa.bg

Китай: Задействането на механизма за връщане на санкциите срещу Иран не е продуктивно решение

324
Иранския обект за обогатяване на уран в Натанз Снимка: Twitter/@SovereignIndia_

Китай определи днес като контрапродуктивно решението на Германия, Франция и Великобритания да задействат механизма за връщане на международните санкции срещу Иран заради ядрената му програма, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Задействането на тази процедура "не е конструктивно и ще навреди на политическия и дипломатическия процес за решаване на иранския ядрен въпрос" заяви говорителят на китайското Министерство на външните работи Го Цзякун. Иранският ядрен въпрос е в "повратна точка", добави той.

"Китай смята, че всичко, което Съветът за сигурност прави на този етап, трябва да насърчава възобновяването на диалога и преговорите, а не да създава нова конфронтация, която ще доведе до влошаване или дори до ескалиране на ситуацията", заяви Го.

Берлин, Лондон и Париж инициираха процедурата на ООН, която може да доведе до връщане на международните санкции срещу Техеран след 30 дни за нарушаване на международното споразумение от 2015 г., което има за цел да гарантира, че ядрените дейности в страната ще останат само за мирни цели, отбелязва АФП.

Иранския обект за обогатяване на уран в Натанз Снимка: Twitter/@SovereignIndia_

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: И по смърт в морето ли искаме да сме първи, както на пътя