Конституционният съд в Тайланд отстрани премиера от поста ѝ заради нарушения на етичния кодекс

Конституционният съд на Тайланд отстрани днес министър-председателката Паетонгтарн Шинаватра от поста ѝ заради нарушение на етичния кодекс само година след встъпването ѝ в длъжност, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Агенцията отбелязва, че това е поредният удар за политическата династия Шинаватра и може да доведе до нов период на нестабилност в страната.

Паетонгтарн, която беше най-младият министър-председател на Тайланд, става шестият премиер от или подкрепян от милиардерското семейство Шинаватра, който е отстранен от военните или съдебната власт на фона на дългогодишната борба за власт между враждуващите елити в страната.

В решението си съдът заяви, че Паетонгтарн е нарушила етичните норми в изтекъл телефонен разговор от юни, по време на който тя изглежда угодничи на бившия премиер на Камбоджа Хун Сен, докато двете страни са на ръба на въоръжен конфликт. Сраженията избухнаха няколко седмици по-късно и продължиха пет дни.

Паетонгтарн се извини за изтеклия разговор и заяви, че се е опитвала да предотврати война.

Фокусът сега ще бъде върху това кой ще замести Паетонгтарн, дъщеря на влиятелния бивш премиер Таксин Шинаватра, който се очаква да бъде в центъра на преговорите между партиите и други влиятелни фигури, които ще се опитат да запазят управляващата партия "За тайландците" начело на коалицията, отбелязва Ройтерс.

Заместник-премиерът Пхумтам Вечаячай и настоящото правителство ще управляват страната в качеството си на временно правителство, докато парламентът избере нов премиер, без да има срок за това.

Това решение хвърля Тайланд в още по-голяма политическа несигурност в момент, когато обществото е обезпокоено от забавения икономически растеж, който според централната банка през тази година ще бъде едва 2,3%.