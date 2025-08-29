Министри от Европейския съюз осъдиха атаката срещу Киев

Министри от Европейския съюз осъдиха остро днес поредицата руски въздушни удари по Киев, довели до множество жертви, включително деца, и призоваха за налагане на по-строги санкции срещу Москва, предаде ДПА, цитирана от БТА.

"Тези атаки показват, че Путин просто се подиграва с всякакви усилия за мир", заяви върховната представителка на ЕС по въпросите на външната политика и сигурността Кая Калас при пристигането си за двудневната среща на министрите на отбраната и на външните работи на страните от ЕС в Копенхаген. "Това, което трябва да направим, е да увеличим натиска върху Русия", призова тя и добави, че нови санкции срещу руския износ на енергия и финансовите услуги "ще им навредят най-много".

Министърката на отбраната на Литва Довиле Шакалиене направи подобно изявление, като каза, че руският президент Путин "по евтин начин купува време, за да убива повече хора и да имитира воля да спре собствените си убийствени действия".

"На Путин не може да се има доверие", заяви тя.

Ирландският министър на отбраната Саймън Харис каза, че обмислянето на допълнителни санкции е наложително, за да се окаже натиск върху Русия да спре войната.

Председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен обяви днес, че 19-ият пакет санкции ще бъде представен скоро.

В допълнение към наказателните мерки срещу Русия Калас призова страните от ЕС да продължат да предоставят оръжие на Киев. "В момента Украйна се нуждае от цялата възможна военна подкрепа", подчерта Калас.

Министрите, събрали се в датската столица, ще обсъдят и гаранциите за сигурността на Украйна след края на военните действия.

ЕС може да подкрепи Киев, като продължи да обучава украинските военни и да стимулира отбранителната промишленост на страната, в допълнение към ангажиментите на отделните държави членки, заяви Калас. Тя обаче прогнозира, че краят на войната "не е близо, ако погледнем какво прави Путин".

След преговорите между министрите на отбраната днес предстоят дискусии между министрите на външните работи, които ще се проведат утре. Очаква се дипломатите да обсъдят как да процедират по въпроса със замразените руски активи в ЕС на стойност около 210 милиарда евро.

Външните министри на Украйна, Исландия, Норвегия и Великобритания бяха поканени в Копенхаген, за да участват в срещата с колегите си от ЕС.

Войната в Газа също е включена в дневния ред за утре. Страните от ЕС са разделени в мненията си за това как да подходят, след като вътрешно проучване показа, че действията на Израел в анклава нарушават споразумението между ЕС и Израел, според което двете страни се задължават да спазват човешките права.

Въпреки че някои държави, като например Испания и Франция, се застъпват за по-твърда позиция спрямо Израел, други страни, като например Германия, са против налагането на санкции.

"Времето за осъдителни думи трябва да спре. Те са важни, но очевидно не са достатъчни", каза Харис и призова страните от ЕС да подкрепят налагането на санкции срещу Израел.