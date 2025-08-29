Зеленски: Русия разбира само от сила, затова сега трябва да демонстрираме такава

Отзвукът от една от най-мащабните руски атаки срещу Украйна продължава. Много световни лидери осъдиха действията на Москва, а президентът Володимир Зеленски отново призова за засилване на санкциите срещу Русия.

По-късно днес Съветът за сигурност на ООН ще проведе извънредно заседание по искане на Украйна, за да се обсъдят ракетните удари в Киев, при които загинаха най-малко 23 души, включително четири деца.

Поредна тежка нощ в Украйна - в Днипропетровска област тази сутрин са загинали двама души, 8 други са ранени след поредния удар с дронове. Ето как украинският президент Володимир Зеленски коментира бомбардировките над Киев, при които загинаха десетки.

"Трябва да има силни санкции, натиск и стъпки, които не позволяват на убийците да чувстват безнаказаност. Русия разбира само от сила, затова сега трябва да демонстрираме такава. Съединените щати, Европа и страните от Г-20 имат тази сила.", коментира Володимир Зеленски.

Германският канцлер Фридрих Мерц и френският президент Еманюел Макрон се срещнаха, за да потвърдят решимостта си да играят водеща роля във външната политика на Европа. Ето как те коментираха събитията:

Очевидно няма да има среща между президента Зеленски и Путин. Това е в разрез с уговореното на срещата между Путин и Тръмп. Това заяви Фридрих Мерц, канцлерът на Германия.

Френският президент Макрон заяви, че позициите на двете страни по ключови теми са по-близо една до друга отвсякога.

"Смятам, че френско-немската позиция е напълно съгласувана за една по-силна Европа икономически, търговски, която държи на позицията си за конфликта в Украйна в лицето на офанзивната война, водена от Русия. Искаме да направим нашата Европа по-силна, по-конкурентоспособна, с по-малко регулации.", смята Еманюел Макрон, президентът на Франция.

Американският президент Доналд Тръмп каза, че е разочарован от въздушните удари по Киев, но е очаквал подобни действия от Москва. Вашингтон одобри продажбата на оръжия на Украйна на стойност 825 милиона долара, съобщава БНТ.

Сред оборудването са и ракети въздух-земя. Киев вече има достъп и до от механизма за финансиране от съюзници от НАТО - Дания, Норвегия и Нидерландия. Днес в Ню Йорк, ще разговарят представеители на Украйна и САЩ, и по думите на американския спаециален пратеник Стив Уиткоф се очаква голям сигнал.