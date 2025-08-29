10 000 фиданки ще бъдат засадени в Кипър в райони, опустошени от големия пожар край Лимасол

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Близо 20 000 фиданки ще бъдат засадени в района на кипърския град Лимасол в засегнатите от пожарите през юли райони, съобщава "Сайпръс мейл".

Дръвчетата ще бъдат засадени на терени, притежавани от държавата, църквата и други общи пространства, съобщи днес кипърската агенция по горите.

Служители на агенцията вече са провели срещи на място с представители на местните власти в засегнатите общини. Засаждането ще се проведе по време на предстоящия сезон за залесяване, който започва през ноември и продължава до февруари, и ще бъде извършено от самото ведомство.

В средата на септември кипърската агенция по горите заедно с министерството на земеделието ще стартира програма, наречена "Засаждам за климата", в която местните власти и групи доброволци ще могат да участват в засаждането на фиданки. Дръвчетата ще бъдат предоставяни безплатно от агенцията.

Голям горски пожар край Лимасол през юли отне живота на двама души и опустоши площ от над 100 квадратни километра, припомня БТА.