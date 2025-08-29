ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

МРРБ: Корекции в проектите, а не политически игри ...

Времето София 35° / 31°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21194416 www.24chasa.bg

Украинските сили обявиха, че са извършили атака срещу петролопровод в руската Брянска област

1648
Операцията е била проведена от ракетни и артилерийски части и от Силите за безпилотни системи. Снимка: АРХИВ

В ранните часове на днешния ден Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) нанесоха координиран удар по помпена станция на петролопровод близо до село Найтоповичи в руската Брянска област, обяви Генералният щаб на ВСУ, цитиран от Укринформ и БТА.

Станцията е използвана за транспортиране на петролни продукти, включително за руската армия. Годишният ѝ капацитет е оценяван на около 10,5 милиона тона гориво.

"Съобщено е за пожар в обекта. Резултатът от удара все още се изяснява", написаха от украинския Генерален щаб във "Фейсбук".

Операцията е била проведена от ракетни и артилерийски части и от Силите за безпилотни системи, в координация със Силите за специални операции на ВСУ и Службата за сигурност на Украйна.

В нощта на 27 срещу 28 август украинските сили нанесоха удари и по руските петролни рафинерии в село Афипски и град Куйбишев, припомня Укринформ.

Операцията е била проведена от ракетни и артилерийски части и от Силите за безпилотни системи. Снимка: АРХИВ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Русия

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: И по смърт в морето ли искаме да сме първи, както на пътя