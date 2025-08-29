Председателят на Европейския съвет Антонио Коща идва на посещение в България

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща идва на 4 септември в България, където ще има среща с премиера Росен Желязков, се казва в разпространено днес изявление на Съвета за медиите. Тази среща е в рамките на "Обиколка на столиците", по време на която Коща ще разговаря с лидерите на държави членки през първите три седмици на септември.

Тази „Обиколка на столиците" ще предостави възможност на Коща да събере мнения от държавни и правителствени ръководители относно ситуацията в ЕС и да подготви почвата за предстоящи срещи на Европейския съвет и международни срещи на високо равнище, пише БТА.

„През следващите три седмици ще пътувам из Европа, за да се срещна с лидерите на ЕС в техните столици. Тези разговори ще помогнат за оформянето на нашата обща програма за следващите месеци. Като председател на Европейския съвет е мой дълг да изслушвам и да разбирам приоритетите на всички лидери – особено в тези несигурни времена. Моята роля е да постигам консенсус. При всяка визита ще работя за укрепване на нашето сътрудничество, защото в днешния непредсказуем свят нашето единство е най-голямата ни сила", каза Коща.

На срещите си с лидерите председателят на Европейския съвет ще обсъди всички основни политически приоритети, както и методите на работа на Европейския съвет.

Коща ще посети повечето страни от ЕС между 1 и 19 септември. Първата среща с министър-председателя на Белгия Барт де Вевер се състоя на 27 август в Брюксел.

През първата седмица от своето „турне" председателят ще се срещне с министър-председателя на Словения Роберт Голоб на 2 септември. Тази визита ще бъде предшествана от участието му в Стратегическия форум в Блед на 1 септември, където той ще изнесе централната реч.

На 2 септември Коща ще се срещне и с министър-председателя на Хърватия Андрей Пленкович в Загреб.

На 3 септември той ще се срещне с канцлера на Австрия Кристиан Щокер във Виена.

На 4 септември той ще бъде в Румъния за среща с президента Никушор Дан, последвана от среща с българския министър-председател Росен Желязков.

Седмицата ще приключи със срещи с министър-председателя Петър Фиала в Чехия и с министър-председателя Дик Шуф в Нидерландия на 5 септември.

Подробностите за следващата седмица ще бъдат обявени в петък, 5 септември.

Преди Коща България ще посети и председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, която идва на 31 август. Тя също ще се срещне с министър-председателя Росен Желязков. Двамата ще посетят водещото държавно предприятие във военната промишленост и най-голям обект за производство на боеприпаси в страната.

Визитата е част от обиколката в страните на източната граница на ЕС – Латвия, Финландия, Естония, Полша, Литва и Румъния.