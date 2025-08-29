ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

МРРБ: Корекции в проектите, а не политически игри ...

Израелски удар срещу Йемен е убил премиера на хутите и други висши служители

3108
Засега смъртта на един от лидерите на хутите не е потвърдена. Снимка: Twitter/@tykestakeonit

Йеменският канал „Ал-Джумхурия" и вестник „Аден Ал-Гад" съобщиха, че премиерът на хутите Ахмед ал-Рахауи е бил убит при израелска атака срещу апартамент. Заедно с него са загинали и висши служители на хутите.

Според докладите атаката е насочена към 10 висши министри на хутите. Times of Israel твърди, че те са се били събрали в апартамент, за да слушат речта на лидера на групировката Абдул Малик ал-Хути по телевизията

Ynet съобщава, че „вероятно целият военен и правителствен елит на хутите е бил елиминиран при атаката".

От Израел засега няма официално потвърждение.

