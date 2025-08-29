ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

МРРБ: Корекции в проектите, а не политически игри ...

Русия: Предложените от Запада гаранции за сигурност на Украйна увеличават риска от конфликт

2008
Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова СНИМКА: Х/@SprinterFamily

Говорителката на Министерството на външните работи Русия Мария Захарова заяви днес, че предложените от западните страни гаранции за сигурност за Украйна ще увеличат риска от конфликт между Москва и Запада, като превърнат Киев в "стратегически провокатор" на границите на Русия, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Европейските съюзници на Украйна работят по изготвянето на гаранции за сигурност, които може да са част от потенциално мирно споразумение и ще имат за цел да защитят Киев от евентуална руска атака в бъдеще.

Украинският президент Володимир Зеленски каза вчера, че очаква рамката на гаранциите за сигурност да бъде изготвена другата седмица.

"Гаранциите за сигурност трябва да са базирани на постигането на споразумение, което взима предвид интересите на Русия в областта на сигурността", каза днес говорителката на руското външно министерство Мария Захарова.

Тя заяви на брифинг в Москва, че предложенията, които се правят в момента, са "едностранни и са изготвени така, че да възпират Русия".

"Тази серия (от предложения) нарушава принципа на неразривната сигурност и поставя Киев в ролята на стратегически провокатор на руските граници, увеличавайки риска от това НАТО да се намеси във въоръжен конфликт със страната ни", добави тя. "Необходимо е да се разбере, че предоставянето на гаранции за сигурност не е условие, а резултат от мирно уреждане на базата на премахване на първопричините за кризата в Украйна. Това, от своя страна, ще гарантира и сигурността на нашата страна", отбеляза Захарова, цитирана от ТАСС.

По-рано Москва е казвала, че не харесва европейските предложения и няма да приеме присъствието на войски на НАТО на украинска територия, отбелязва Ройтерс.

