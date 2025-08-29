Тръмп остави Камала Харис без охрана от тайните служби

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Президентът Доналд Тръмп е отменил охраната от тайните служби, която беше осигурена за Камала Харис от Джо Байдън преди да напусне поста си.

Като бивш вицепрезидент Харис има право по закон да получи шест месеца допълнителна охрана след напускането на поста си през януари.

Охраната й беше удължена с още една година с изпълнителна директива, подписана от Байдън, но това беше отменено от Тръмп в меморандум от четвъртък, пише Би Би Си.

Мярката идва само няколко седмици преди Харис да започне национално турне за промотиране на книгата си „107 дни" – мемоари за кратката и в крайна сметка неуспешна президентска кампания през 2024 г.

Копие от писмо с дата 28 август нарежда на тайните служби да „прекратят всички процедури, свързани със сигурността, които са били одобрени по-рано с изпълнителна директива, освен тези, които са изисквани от закона" за Харис от 1 септември.

Това означава, че Харис ще загуби агентите, които са назначени да пазят нея и имуществото й в Лос Анджелис, както и проактивната разузнавателна дейност за идентифициране и предотвратяване на потенциални заплахи.

Цената на подобна охрана, ако се финансира от частни средства, може да достигне милиони долари годишно.

Не е ясно кой ще пази бившия вицепрезидент в бъдеще, но губернаторът на Калифорния Гавин Нюсъм и кметът на Лос Анджелис Карен Бас изразиха възмущение от това решение.

Откакто се върна в Белия дом през януари, Тръмп отмени защитата на службите за редица лица, сред които Хънтър и Ашли Байдън, децата на бившия президент, и Антъни Фаучи, бившият директор на Националния институт по алергии и инфекциозни болести.

Защитата на няколко бивши служители и съюзници на Тръмп също беше отменена, включително на бившия държавен секретар Майк Помпео и Джон Болтън, бивш съветник по националната сигурност, който се превърна в яростен критик.