Българска фирма в центъра на сексистки форум в интернет с милионни приходи в Италия

Един от най-смущаващите интернет скандали през последните години разтърси италианската общественост. Зад закрития тези дни интернет форум Phica, известен с разпространяване на откраднати снимки и сексистки коментари, стои българска фирма —Хидра Груп ЕООД със седалище в София и учредителен капитал от едва 50 евро, но с отчетени приходи от над 1,3 млн. евро. Това съобщи в свое разследване в."Република". Вестникът разкри, че собственик на платформата е италианец с инициали Р.М., едноличен управител на фирмата. Форумът, който действаше в продължение на над 20 години, беше представян като място за „дискусии и споделяне", но реалността е доста по-различна— стотици жени са станали жертви на унизителни коментари и незаконно споделени изображения.

Официално фирмата е регистрирана като консултантска компания, но анализ на домейните, свързани с Phica ,разкрива мрежа от взаимосвързани сайтове, включително скрит портал за уебкамери. Форумът е сменял домейни (.net, .eu) и е използвал технологии за прикриване като Cloudflare, а сървърите са били разпръснати из Франция и други европейски страни.

Независимо от предпазните мерки, италиански разследващи и експерти по киберсигурност са успели да проследят IP адреси, домейни и електронни пощи до Хидра Груп. Сложната структура е разкрита чрез кръстосана проверка в търговските регистри на България, Испания и Великобритания.

На 28 август 2025 г. администрацията на Phica публикува съобщение, че форумът се закрива. В него се твърди, че са положени усилия за ограничаване на "токсичното поведение", но много анализатори го определят като закъснял опит да се прехвърли вината върху потребителите, вместо върху самата структура, насърчаваща сексизъм и дигитално насилие.

Полицейските власти обаче вече са архивирали съдържанието на форума. Множество потребители са поискали да бъдат изтрити коментарите им, но според италианската полиция това е невъзможно – дигиталните следи остават и ще бъдат използвани в разследването.

Случаят предизвика вълна от възмущение в италианската политика. Първи сигнализираха жени от Демократическата партия, а след тях се включиха актриси, инфлуенсъри и обикновени гражданки, чиито снимки са били използвани без съгласие и коментирани по унизителен начин.

Премиерът Джорджа Мелони, която също е сред засегнатите, реагира остро:

„Отвратена съм от случилото се и изразявам пълната си солидарност с всички жени, станали жертва на обида, насилие и погазване на личната неприкосновеност. Очаквам компетентните органи да действат бързо и строго – без никакви компромиси".

Основната пречка пред разследването е именно международният характер на случая. Макар фирмата да е регистрирана в България, сървърите са в чужбина, а потребителите – анонимни. Това усложнява възможността за ефективно разследване и наказание.

От юридическа гледна точка, възможните обвинения включват: разпространяване на съдържание със сексуален характер, нарушаване на личната неприкосновеност, подбуждане към омраза или насилие. Но когато снимките са взети от социални мрежи и не са явни по съдържание, съдилищата трябва да оценяват контекста на използване – често по-труден за доказване.

Случаят Phica поставя остро въпроса за дигиталната сигурност, международната регулация на онлайн съдържание и нуждата от по-строги закони за борба с онлайн насилието. А България, макар и косвено, се оказва в центъра на този скандал чрез фирма със съмнителна дейност и неясни доходи.