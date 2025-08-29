Зеленски очаква Тръмп да участва в преговорите и призна: Членство в НАТО сега е невъзможно

Украинският президент Володимир Зеленски очерта днес три основни направления, които според него трябва да залегнат в основата на сигурността на Украйна - укрепване на армията, международно партньорство и налагане на санкции срещу Русия с цел натиск, съобщи Укринформ, цитирана от БТА.

Зеленски подчерта, че не може да разкрие всички подробности по темата, но изтъкна най-важните приоритети. "Първото и най-важно нещо е нашата армия. Основна задача е да осигурим стабилно финансиране за военнослужещите, които защитават границите на страната", заяви той.

Според него основните приоритети на Украйна, които трябва да бъдат реализирани (включително с международна подкрепа), са развитието на технологии, производството на оръжия, дронове, и други.

Втората ключова опора на сигурността според Зеленски е система от партньорски ангажименти, които да компенсират липсата на пълноправно членство в НАТО.

"Винаги сме искали да бъдем част от НАТО, но нека бъдем честни - в момента това не е възможно. Затова, ако не и НАТО, трябва да знаем какво точно са готови да предложат нашите партньори," поясни той.

Третият важен елемент в гаранциите за сигурност, според него, е санкционният механизъм, който трябва да действа превантивно и да възпира евентуални нови заплахи. Това включва и използването на замразените руски активи за възстановяване на Украйна.

Освен това той посочи, че пълноправното членство на Украйна в Европейския съюз е важен елемент от икономическата сигурност на страната.

Ройтерс допълни, че Зеленски изрично е заявил, че очаква участие в преговорите и от страна на президента на САЩ Доналд Тръмп.

"Имаме нужда от ясна структура, която всички да разбират. След това искаме да се срещнем с президента Тръмп и да му представим нашето виждане", каза Зеленски. Той също така подчерта, че Украйна държи бъдещите гаранции за сигурност да бъдат законодателно утвърдени от парламентите на страните съюзници.