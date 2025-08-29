ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Синдикатите в Румъния призоваха учителите да бойко...

ООН: Иран е екзекутирал най-малко 841 души от началото на годината

Върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей Снимка: Twitter/@vecer

Иранските власти са екзекутирали най-малко 841 души от началото на годината, съобщиха от ООН.

Сто души са били екзекутирани през юли, повече от два пъти в сравнение със същия месец преди година, според Службата. Сред тях има жени, афганистански граждани и представители на етническите малцинства.

„По-високият брой екзекуции показва системен модел на използване на смъртното наказание като инструмент за сплашване и потъпкване на недоволството от държавата", заяви говорителката на Службата Равина Шамдасани.

Тя заяви, че Службата наблюдава непропорционално засягане на етническите малцинства и мигрантите при издаването на смъртни присъди. Иран игнорира многобройните призиви за присъединяване към световното движение за премахване на смъртното наказание, допълни говорителката.

Единадесет души са изправени пред непосредствено предстоящо смъртно наказание, шест които са обвинени във „въоръжен бунт". Останалите пет са изправени пред екзекуция във връзка с участието си в протестите през 2022 г.

Върховният комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк призова Иран да наложи мораториум върху смъртното наказание като стъпка към пълното му премахване, информира БТА.

