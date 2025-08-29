Германия и Франция ще укрепват единния пазар, намаляват бюрокрацията

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Германия и Франция си поставят за цел да засилят конкурентоспособността на Европа чрез намаляване на бюрокрацията и укрепване на единния пазар, обещаха двете правителства днес, предаде ДПА.

На среща в южния френски град Тулон се очаква да бъде приет съвместен икономически политически документ, който може да доведе до разрешаване на разногласия, като например в енергийната политика, и да засили сътрудничеството в области като дигитализацията.

Германският канцлер Фридрих Мерц и френският президент Еманюел Макрон подготвиха срещата още вчера, на вечеря в лятната резиденция на френския държавен глава - средновековната крепост Форт дьо Брегансон.

Само двама германски канцлери преди това са били посрещани във Форт дьо Брегансон - Хелмут Кол, приет от Франсоа Митеран през 1985 г., и Ангела Меркел - от Макрон през 2020 година.

Отношенията между Германия и Франция в момента са "в отлично състояние" след години на застой, според германски представители.

"Точно това е нужно на Европа и така Европа го възприема", добавиха те, цитира БТА.

Още вчера Мерц говори за френско-германска "ос", която може да помогне на Европа отново да се превърне в "мощен фактор".

Макрон има много по-добри отношения с Мерц, отколкото с предшественика му - социалдемократа Олаф Шолц.

Въпреки това засега Мерц и Макрон се затрудняват да преодолеят съществени разногласия, което и двамата се надяват да променят.

Френско-германският министерски съвет по икономическа и отбранителна политика, организиран в построения през 19 век Форт дьо Брегансон в Тулон, с изглед към Лазурния бряг, има за цел да постави ново начало. Икономическият документ, който предстои да бъде договорен, ще обхваща 26 страници и ще включва планове за действие в осем области. Срещата, в която участва и половината кабинет на Мерц, обаче бе засенчена от дълбока политическа криза във Франция, която може да доведе до падане на правителството.