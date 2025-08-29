Синдикатите в Румъния призоваха учителите да бойкотират първия учебен ден

Синдикатите в образованието в Румъния призоваха учителите и другите служители в сектора да бойкотират първия учебен ден на 8 септември. Те апелират към преподавателите да не провеждат родителски срещи и срещи с учениците, предават местните медии.

Серия от протести са планирани в дните от 3 до 5 септември пред сградата на правителството на площад „Виктория" в Букурещ от 12 до 13 ч. местно (и българско) време.

За 8 септември в румънската столица е обявен и мащабен митинг под надслов „Марш на образованието" с участието на 30 000 души от цялата страна.

"На 8 септември, първият учебен ден, имаме шанс да покажем, че нашето достойнство не подлежи на преговори. Атаката на правителството срещу образователната система – чрез увеличаване на учебната норма, сливане на училища, увеличаване на броя на учениците в клас и намаляване на доходите – не е просто въпрос на числа, а пряка офанзива срещу румънските училища и бъдещето на децата", пишат организаторите в социалните мрежи.

Не секват и протестите пред сградата на Министерството на образованието в Букурещ. Те продължават вече четири седмици, информира БТА.

„Днес, 29 август 2025 г., се навърши 21-ия ден на протест пред Министерството на образованието. 21 дни, в които показахме, че не приемаме образованието да бъде жертвано чрез мерки за строги икономии. Европейската комисия ясно заявява: образованието е инвестиция, а не разход. Ние, в Румъния, виждаме точно обратното – претоварени учители, намалени стипендии, слети училища", се посочва в позиция на недоволните служители от сектора, публикувана в социалните мрежи.

„Образователната система ще бъде обърната с хастара навън през следващата учебна година, тъй като ще има непрестанни протести", заяви междувременно Симион Хънческу, лидер на Конфедерацията на независимите профсъюзи в образованието, цитиран от Диджи24.

„Временните фискално-бюджетни мерки трябва да бъдат коригирани, след като страната излезе от бюджетната криза", каза на свой ред министърът на образованието и научните изследвания Даниел Давид, цитиран от Аджерпрес. Според него тези строги мерки за икономии не биха били приети, ако нямаше фискално-бюджетна криза.

Послание отправи и премиерът Илие Боложан след среща със синдикатите в рамките на Националния тристранен съвет за социален диалог по темата за втория пакет мерки.

"В момента в реалната икономика има твърде малко рамене, на които стъпва тази страна. Така че за правителството не е лесно да предприеме всички тези мерки. Не предприемаме някои от тях с отворено сърце, но като ги приложим, ще създадем условия за развитието на страната през следващия период", каза министър-председателят.