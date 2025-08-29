ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кола блъсна 4-годишно дете в Бургас

Румъния привика руския посланик заради атаката срещу Киев

Букурещ. Снимка: Архив

Руският посланик в Букурещ Владимир Липаев беше извикан в Министерство на външните работи на Румъния, става ясно от прессъобщение на ведомството. Поводът е въздушната атака, извършена в сряда от Русия срещу Киев, която предизвика множество цивилни жертви и значителни щети, включително на сградите, в които се помещават Делегацията на Европейския съюз (EUDEL) и Британският съвет.

„По време на срещата румънската страна осъди тези атаки, които представляват военни престъпления и демонстрират за пореден път пренебрежението на Руската федерация към принципите на международното право и нейните международни задължения", посочват от румънското МВнР, цитирано от БТА.

От ведомството осъждат и многократните атаки на руските въоръжени сили срещу украинската гражданска инфраструктура близо до границата с Румъния и подчертават „безотговорния характер на тези атаки и сериозните им последици за националната сигурност".

В четвъртък руснаците за първи път удариха украински кораб в Черно море с военноморски дрон. Атаката се случи в делтата на Дунав, близо до Румъния. Един моряк загина, други бяха ранени. По информация от руски източници става въпрос за разузнавателния кораб на украинските ВМС "Симферопол.

