Кола блъсна 4-годишно дете в Бургас

Турчин от "Ислямска държава" опитал да убие папа Франциск

Папа Франциск в България СНИМКА: ЙОРДАН СИМЕОНОВ

Мъж от турски произход, принадлежащ към клона на „Ислямска държава" в Турция, е арестуван по подозрение, че е участвал в план за убийство на покойния папа Франциск през 2024 г., предаде италианската новинарска агенция АНСА.

46-годишният Хасан Узун е арестуван като част от разследване на заговор за убийството на Франциск по време на посещението му в Триест през юли 2024 г. Той е държан в изолация в североизточния италиански град.

Според разследването нападението е било планирано от турска организация, свързана с „Хорасан", клон на „Ислямска държава".

След екстрадицията си от Нидерландия Узун е прекарал няколко дни в затвора в Милано, съобщава БТА.

