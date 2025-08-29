Кая Калас: Много европейски държави подкрепят военното обучение в Украйна

Върховната представителка на ЕС по въпросите на външната политика и сигурността Кая Калас коментира военното обучение на украинците. "Много държави от Европейския съюз подкрепят идеята за обучение на украински военнослужещи (включително на територията на Украйна) след примирие с Русия", заяви тя, цитирана от ДПА и БТА.

"Приветствам широката подкрепа за разширяване на мандата на Мисията на ЕС за военна помощ на Украйна. Това ще ни позволи да предоставяме обучение и съвети директно в Украйна след евентуално примирие", каза Калас в рамките на среща на министрите на отбраната от Евросъюза в Копенхаген.

Тя обаче не уточни колко държави застават зад тази инициатива. Все пак, за да бъде променен официално мандатът на Мисията на ЕС, е необходимо одобрение от всички 27 държави членки на ЕС.

От 2022 г. насам Европейският съюз вече обучава украински военнослужещи, включително в страни като Германия, като до момента над 80 000 украински военнослужещи са минали обучение с помощта на страните от ЕС. Въпреки това Калас призна, че постигането на примирие изглежда далечно. "Ако се съди по действията на Путин, такова развитие засега не се очертава", каза тя.

Тя визираше масираните руски атаки срещу Киев, при които загинаха над десет души, включително деца, а по сградата на дипломатическата мисия на ЕС в украинската столица бяха нанесени щети.

Обучението на украински военни в самата Украйна и подкрепата за украинската отбранителна индустрия могат да се превърнат в част от дългосрочните гаранции за сигурността на страната след войната, паралелно с ангажиментите на отделните държави от Евросъюза.