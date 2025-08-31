25 години от потъването на "Курск", дало най-много жертви в руския военноморски флот

Преди 25 години, на 12 август 2000 г., се случва най-голямата по брой на жертви катастрофа в историята на съветския и руския флот след Втората световна война.

След авария по време на учения в Баренцово море потъва атомната подводница "Курск", на чийто борд е имало 118 човека. Загиват всички.

Към онзи момент Владимир Путин е президент едва от няколко месеца. Действията и изказванията на държавния глава на Русия - първо мълчание, после неуспешни опити за комуникация с роднините на екипажа и накрая

прословутата фраза

"Тя потъна", произнесена с лека усмивка в интервю пред Лари Кинг по CNN,

се оказват показателни за бъдещето на страната. Острата обществена реакция срещу действията на властите и думите на президента в крайна сметка доведоха до установяване на реална цензура, която четвърт век по-късно беше превърната в неотменима част от руската вътрешна политика. Членове на екипажа на “Курск” слизат на сушата след победното плаване в началото на 2000 г. Повечето от тях са част от 118-те подводничари, които загинаха след инцидента от 12 август 2000 г.

Според официалната версия причина за смъртта на екипажа е случайност - дефект на учебно торпедо. Но има и друга версия, изложена в отделна книга. Неин автор е вицеадмирал Валерий Рязанцев, който е част от правителствената група за разследване на катастрофата. Той смята, че подводницата се е ударила в дъното и чак след това е имало взрив на торпедо. Заключението му не е било прието, а самият вицеадмирал е принуден да подаде оставка.

Хронология на трагедията

На 10 август 2000 г. руската атомна подводница "Курск" излиза в открито море за участие във военни умения на Северния флот. Тя принадлежи към подводниците от клас 949А "Антей". Името не е случайно - в гръцката митология така се е казвал синът на бога на моретата Посейдон и богинята на земята Гея. Никой не можел да го победи, докато през владенията му не минал Херакъл.

Подводницата е разработена специално за да противодейства на американските самолетоносачи. Носи на борда си 24 крилати ракети и 24 торпеда, всяко от които може да потопи цял кораб. Бронята може да издържи на подводен взрив.

Задачата на "Курск" в учението е била да открие условен вражески кораб, в ролята на който влиза крайцерът "Петър Велики", и да открие учебна стрелба. Подводницата успешно изстрелва крилата ракета, а следващата задача е едновременно пускане на няколко торпеда на 12 август.

Екипажът на тази подводница е смятан за номер едно в Северния флот. Но заради лошото финансиране на военноморските сили през 90-те години матросите повече от три години не били стреляли даже с учебни торпеда.

"Мръсна" бомба

На 11 август, ден преди втората стрелба, матросите проверяват мунициите. Те смятат да използват учебно торпедо 65-76 ПВ. В него няма взривно вещество, но има агресивен окислител на горивото - концентриран водороден пероксид, известен като перхидрол или кислородна вода. Той позволява на торпедото да се движи по-бързо под водата и да стига по-далеч от подобните му.

Въпросният окислител обаче не е само преимущество, но и опасност. Ако пероксидът по някаква причина се смеси с изпарения на някакъв въглероден окис - например машинно масло, гориво, обвивка от кабел, ще последва взрив. Заради инциденти в САЩ и Великобритания с подобни торпеда там те са снети от въоръжение. Така е изглеждала руската атомна подводница “Курск” в средата на 90-те години.

Датчиците показват, че едно от торпедата трябва да бъде дозаредено с въздух под налягане. Това е стандартна процедура, която прилича на помпане на автомобилни гуми. Подводничарите свързват торпедото към корабната система за подаване на въздух с помощта на мек маркуч.

Но вероятно въздухопроводната система на "Курск" към онзи момент отдавна не е използвана и не е била обезмаслявана. През това време в нея се наслояват прахови микрочастици и остатъци от стара смазка. Въздухът под налягане се смесва с цялата тази мръсотия и запълва въздушния резервоар на торпедото, превръщайки го в "мръсна" бомба.

Непредумишлена грешка

На следващия ден, 12 август, между 9 и 10 часа сутринта артилеристите зареждат торпедото в изстрелващия механизъм. Преди това обаче свалят предпазителя и вече спусковият механизъм е в позиция "Готов за изстрелване".

Особеността на торпедото 65-76 ПВ е, че при превключването на предпазителя той може да не застане точно във фиксираната позиция. Тогава въздухът под налягане може да реагира по-рано с окислителя и най-вероятно именно това се е случило на "Курск".

Според инструкциите, преди да бъде заредено торпедото, задължително трябва да се провери предпазителят. Защо обаче подводничарите не са го направили? Отговорът е прост - не са били обучени. Личният състав на подводницата не е работил с пероксидни торпеда от момента на пускането на вода през 1995 г., което значи никога. По-късно следствието установява, че на борда даже няма инструкции за работа с подобни торпеда.

Взривът

В 11,28 часа торпедото се взривява отвътре, което ведната води до избухването на 1,5 хил. тона смес от пероксид и гориво. Мощният взрив е фиксиран от сеизмологична станция в Норвегия.

Седем подводничари в първи отсек умират мигновено от взривната вълна. Теоретично те са можели да бъдат единствените жертви, ако подводниците от клас "Антей" нямат една специфична особеност.

А именно, че при стрелба от няколко торпедни оръдия налягането в оръжейния отсек се повишава толкова, че екипажът рискува да получи наранявания. Затова малко преди стрелбите артилеристите винаги разхерметизират своя отсек - тоест отварят вентилацията със съседните, както гласи инструкцията.

Накрая ударната вълна прониква във втория отсек и макар и отслабена, вероятно убива още 36-има. Президентът на Русия от няколко месеца Владимир Путин говори пред журналисти малко след трагедията.

Вторият взрив

Минута след първия взрив ъгълът на наклона вече е 20°, след две - вече 35°. 15 секунди по-късно подводницата се врязва в дъното, като основният удар поема торпедното отделение. В момента на сблъсъка 10 торпеда се взривяват с мощ 2 тона тротилов еквивалент.

Реакторното отделение 5-Б е отделено с най-здравата преграда и спира ударната вълна. Благодарение на това подводничарите, които се намират между шести и девети отсек оживяват - 23-ма от 118.

Спасителният отсек

Подводничарите се събират в деветия отсек, който на този етап е спасителен за тях, и го херметизират. Температурата обаче пада до 4-7 градуса, аварийните акумулатори се изтощават и светлината угасва.

В 15 часа оцелелите решават да напуснат подводницата през аварийния люк. Но за това са необходими сложни действия, които трябва да бъдат извършени в пълна тъмнина. На първо време е необходим кислород, а той може да бъде получен само от регенеративни кислородносъдържащи пластини, които трябва да бъдат поставени в специални устройства.

Моряците намират пластините чрез опипване и това е последната им надежда. Но пластините не могат да бъдат в използвани в помещение, в което има гориво или масло, а в девети отсек те са проникнали през тръбопроводите. Една капка върху пластината е достатъчна да предизвика пожар с температура на горене до 1000 градуса.

В пълната тъмнина подводничарите нямат никакъв шанс и огънят избухва след секунди. Никой не оцелява.