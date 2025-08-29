Бивш служител на разузнаването на Виена е подсъдим за злоупотреба с власт

Бившият служител на разузнаването Егисто От ще отговаря пред съда за злоупотреба със служебно положение и за друго престъпни деяния. Това съобщи Виенската прокуратура в официално изявление, отразено в електронните медии, цитирани от БТА.

Бившият служител на междувременно преустроената и преименувана Федерална служба за защита на конституцията и борба с тероризма (BVT) е обвинен, че в периода между 2015 и 2020 година е събирал без служебно възлагане данни като местонахождение и пътувания на лица, регистрационни номера на автомобили. Освен това се твърди, че е подпомагал руска разузнавателна служба срещу заплащане. Освен От за злоупотреба със служебно положение е обвинен и втори полицай (неназован по име). И за двамата обвиняеми наказанието може да бъде от шест месеца до пет години лишаване от свобода.

Прокуратурата повдига поредица от обвинения срещу От. Става дума за престъпления като: злоупотреба със служебно положение, дейност в полза на чуждо разузнаване в ущърб на Австрия, корупция, подстрекателство към подкуп, разкриване на служебна тайна.

На От се приписва, че в периода от април 2015 до 2020 година като служител на BVT, умишлено е злоупотребявал с правомощията си с цел да увреди правото на гражданите на защита на личните им данни. Той е събирал без официално разрешение голям обем от данни чрез национални и международни полицейски бази данни или чрез служебна помощ.

Освен това обвиняемият е заподозрян, че в качеството си на австрийски полицай е подпомагал руска разузнавателна служба в ущърб на Републиката, като в периода 2017 – 2021 година е събирал поверителна информация и голям брой лични данни от полицейски бази с цел предаването им на Ян Марсалек и неизвестни представители на руското разузнаване.

Прокуратурата във Виена обвинява От, че е получил финансово възнаграждение за това и че в хода на събирането на данни е инструктирал чуждестранен посредник да плати за информацията. Бившият член на управителния съвет на германската компания за разплащания „Уайъркард" Ян Марсалек, който от години е беглец, сам е заподозрян, че е работил за руското разузнаване.

Марсалек играе ключова роля и в друго обвинение срещу От, който е предал през ноември 2022 година лаптоп тип SINA-S (съхраняващ поверен софтуер за сигурна комуникация между страни от ЕС) на неизвестен съучастник срещу сумата от 20 000 евро по поръчка на Марсалек. Лаптопът впоследствие е бил предаден на руската разузнавателна служба.

Прокуратурата също така обвинява От, че през 2019 година е предоставил на бившия генерален секретар в австрийското Външно министерство Йоханес Петерлик лични данни на служители от BVT, които е свързал със създаването на „видеото от Ибиса" – запис, предизвикал правителствена криза. Това е нарушило правото им на защита на личните данни и е застрашило както националната сигурност, така и бъдещи разузнавателни операции.

В отделно съдебно производство през март От беше оправдан. Други разследвания продължават паралелно с предстоящото основно съдебно дело.