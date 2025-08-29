Мицкоски: Започваме изграждането на жп линия до България

Република Северна Македония започва дейности по проекта за изграждане на третия участък от железопътната линия до България от Коридор 8. Това заяви премиерът на страната Християн Мицкоски, цитиран от МИА и БТА.

По думите му до това се е стигало, след като пречките от миналото са били отстранени и правителството е приело решение за активиране на безвъзмездна помощ от Европейската инвестиционна банка като техническа подкрепа за преразглеждането на основния проект. Очаква се като следваща стъпка да бъде обявен търг за строителните работи.

„Третата фаза ще бъде от голямо значение за нас като държава. По този начин ще потвърдим целта си да бъдем кръстопът на много важните паневропейски коридори 8 и 10. Третата фаза е в процес на разработване, важно е, че всички пречки от миналото, които са се случили, са преодолени, постигнато е споразумение с източния ни съсед. От наша страна бих казал, че с решението на правителството да активира безвъзмездната помощ, което означава техническа подкрепа от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), ние също стартираме този проект. Техническата подкрепа означава преразглеждане на основния проект, преразглеждане на пълната документация и след това публикуване на публична покана за изграждане на третата фаза", каза Мицкоски, след като инспектира строителните дейности по държавния път А2 – околовръстния път на Крива Паланка.

Мискоски добави, че с това на практика ще бъде завършен целият участък, който е част от Коридор 8 – от Куманово до границата с България. От другата страна процесът също напредва добре, така че Коридор 8 ще бъде напълно завършен, добави той. В напреднала фаза е и Коридор 10, който е част от споразумението с Обединеното кралство и ще има добри новини и моменти в следващия период, завърши Мицкоски.

На заседание на 26 август правителството на Северна Македония реши да изпълни Споразумението за безвъзмездна финансова помощ за техническа подкрепа в размер на 3,7 милиона евро, получено от ЕИБ, припомня МИА. Следва избраният консултант да подготви нова проектна документация в следващия период, както и тръжната процедура за избор на изпълнител. Освен това, за да се ускорят дейностите, ОП „Железопътна инфраструктура" ще стартира процедура за избор на строителен надзорник.

Третият участък от железопътната линия до България – от Крива Паланка до българската граница, е с дължина 23,4 километра с 22 планирани тунела, включително един трансграничен, както и 52 моста, уточнява агенцията. С провала на първоначалния търг, обявен от правителството, стойността на планираните 340 милиона евро беше увеличена на 560 милиона евро.

След няколкомесечен застой, Северна Македония и България постигнаха споразумение на министерско ниво в края на юни за ускоряване на работата по железопътната връзка, припомня МИА. На срещата на делегациите на двете страни на 16 юли в Брюксел бяха определени приоритети, включително повторното обявяване на търга за работата по железопътния участък между Крива Паланка и входа на трансграничния тунел, до края на тази година от страна на Северна Македония. За съвместния проект за изграждане на трансграничния тунел между Гюешево и Деве баир те се споразумяха да сформират работни групи, които ще финализират текста на междуправителственото споразумение, за да се определят конкретните задължения на двете страни за техническите, финансовите, строителните и експлоатационните аспекти.

Междувременно миналия месец Българската национална компания „Железопътна инфраструктура" обяви търг за проектиране и изграждане на ново железопътно трасе от Гюешево до границата със Северна Македония с дължина 2,4 километра – единственият липсващ участък от железопътния Коридор 8 на българска територия, както и за модернизацията на 17-километровия участък от Перник до Радомир, подчертава МИА. Българското министерство на транспорта обяви тогава, че с обявяването на търговете България изпълнява задълженията си за пълноценно изграждане на железопътна връзка между двете страни.

Първият участък от железопътната линия до България беше пуснат през януари тази година, а 30 процента от строителните работи по втория участък са завършени, като вече е преодолян и проблемът с проектирането на стълбовете, построени преди 30 години на мостовете край Кратово.

Транснационалната транспортна ос Изток-Запад (Коридор 8) се простира от пристанище Бари в Италия през Албания и Северна Македония до пристанищата Варна и Бургас в България. Централната част на този паневропейски коридор минава през Северна Македония – Кичево, Скопие, Куманово, Беляковце и Крива Паланка. Липсват обаче връзки в западния край (от Кичево до границата с Албания) и в източния край (от Куманово до границата с България), част от който (от Куманово до Беляковце) беше пуснат в експлоатация на 17 януари.