Ердоган ще бъде в Китай за среща на държавни лидери

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган СНИМКА: Х/@RTErdogan

Ердоган ще бъде в Китай за участие в срещата на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) по покана президента Си Цзипин, където ще участва в среща с разширен лидерски формат. Това съобщи говорителят на Президентството и директор на Дирекцията по комуникации Бурханеттин Дуран в социалните мрежи, цитиран от БТА.

„Ердоган ще бъде в Китай за участие в срещата на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) по покана президента Си Цзипин, където ще участва в среща с разширен лидерски формат", гласи съобщението.

От него става ясно също така, че в Китай ще бъдат проведени двустранни срещи, но не е уточнено дали ще има такава и с руския президент Владимир Путин.

По-рано помощникът на руския президент Юрий Ушаков съобщи пред журналисти, че Путин ще се срещне с Ердоган, за да обсъдят мирния процес между Русия и Украйна, както и двустранни въпроси, предаде ТАСС.

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган СНИМКА: Х/@RTErdogan

