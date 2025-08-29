ОАЕ откриват проект за водоснабдяване в Газа. Идеята на проекта е транспортиране на обезсолена вода от обезсолителните инсталации на Емирствата, намиращи се в Египет. За това съобщи новинарската агенция на ОАЕ – УАМ, цитирана от БТА.

На откриването, организирано от операция „Храбър рицар 3" в Газа, присъстваха Комитетът за подкрепа на операцията и високопоставени лица. Официално бе обявено началото на изпомпването на обезсолена вода по преносната линия от Египет до южната част на ивицата Газа.

Тръбопроводът, най-големият по рода си, е с дължина 7,5 километра и с капацитет от около 7.5 млн. галона на ден, ще обслужва над един милион души. Той е свързан с резервоара "Ал Бурак" в Хан Юнис с капацитет 5000 кубически метра.

Този важен проект се основава на непрекъснатите усилия на ОАЕ в Газа, които включват изграждането на шест инсталации за обезсоляване, осигуряване на резервоари и цистерни, както и поддръжка на кладенци. Помощта на Емирствата е от жизненоважно значение за жителите на ивицата Газа и помага за облекчаване на водната криза, засягаща стотици хиляди души.

След откриването, журналисти и представители на гражданското общество посетиха тръбопровода и резервоарите в няколко района, за да наблюдават процеса на изпомпване на вода и разпределителните пунктове, доставящи питейна вода в цялата ивица Газа.

Проектът подчертава ангажимента на ОАЕ и отдадеността на тяхното ръководство да подкрепя народа на Газа и да предоставя животоподдържаща помощ чрез операция „Храбър рицар 3".