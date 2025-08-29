Намериха плик с 3 куршума, адресиран до вицепремиера на Сърбия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

На 28 август, по време на редовното сортиране на пощата в сградата на сръбското правителство, е забелязан плик, адресиран до вицепремиера и министър на вътрешните работи Ивица Дачич, в който са открити три куршума. Това съобщиха от министерството на вътрешните работи на Сърбия, цитирано от сръбският вестник „Политика" и БТА.

Куршумите са забелязани при проверка за сигурност на пратката на рентгенов апарат, съобщи Министерството.

Установено е, че пратката е доставена на 26 август в сръбската поща в Пожаревац.

Полицията е идентифицирала и открила лицето, доставило пратката, и е в ход по-нататъшна работа за установяване на всички обстоятелства около инцидента.

Министерството на вътрешните работи обяви, че предприема всички законово предписани мерки и действия, за да защити безопасността на гражданите и институциите на Сърбия.