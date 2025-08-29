ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Администрацията на Тръмп отмени 679 млн. долара финансиране за вятърни проекти

Ветрогенератори Снимка: pixabay

Отменяме федерално финансиране в размер на 679 млн. долара за 12 офшорни вятърни проекта, включително 427 милиона долара за проект в Калифорния. Това съобщиха от администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп, цитирана от Ройтерс и БТА.

Министърът на транспорта на САЩ Шон Дъфи обяви, че ведомството отменя или прекратява финансиране, отпуснато по време на управлението на предишния президент Джо Байдън, когато вятърната енергия имаше централно място в американската климатична и енергийна политика.

Миналата година министерството отпусна 427 милиона долара за изграждането на нов морски терминал, който да подпомага строителството и поддръжката на офшорни вятърни турбини в окръг Хъмболт, Калифорния.

Министерството също така спира безвъзмездно финансиране от 47 милиона долара за логистичен и производствен център за офшорна вятърна енергия близо до пристанище Балтимор в Мериленд, както и 48 милиона долара за проект за офшорен вятърен терминал на Стейтън Айлънд в Ню Йорк, отпуснати през 2022 година.

Министърът на здравеопазването и социалните услуги Робърт Ф. Кенеди-младши тази седмица заяви, че американските агенции, включително министерствата на отбраната, енергетиката и търговията, работят заедно, за да преразгледат офшорните вятърни паркове, одобрени от администрацията на Байдън по атлантическото крайбрежие.

През последната седмица администрацията издаде заповед за спиране на работа по почти завършен проект край бреговете на Роуд Айлънд и заяви, че ще предприеме стъпки за отмяна на одобрението на планирано съоръжение край бреговете на Мериленд.

